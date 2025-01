“Percorsi nella memoria“ in dieci Comuni

Si intitola “Nuovi ordini. Europa secondo il nazifascismo” l’edizione 2025 dei “Percorsi nella Memoria”, la rassegna culturale itinerante che il Consorzio Brianteo Villa Greppi organizza ogni anno in occasione del Giorno della Memoria sotto la direzione scientifica del referente storico Daniele Frisco. In cartellone dal 19 gennaio all’8 febbraio, l’iniziativa farà tappa in dieci diversi Comuni consorziati e porterà in Brianza prestigiosi studiosi, di volta in volta chiamati ad approfondire i modelli d’Europa che la Germania nazista e gli altri paesi dell’Asse hanno prima progettato e poi messo in atto durante gli anni Trenta e Quaranta.

Si parte domenica 19 gennaio alle 16 da Bulciago (sala conferenze Sandro Pertini) con la conferenza “Razionalità e violenza. Il sistema dei campi nella germania nazista” a cura dello storico Carlo Saletti. Venerdì 24 gennaio alle 21 l’appuntamento è a Villa Greppi di Monticello Brianza, dove è in cartellone lo spettacolo “Storia di un uomo magro” di e con Paolo Floris, musiche di Pierpaolo Vacca.

Il giorno successivo (sabato 25 alle 16) si raggiunge la sala consiliare di Casatenovo per la conferenza “La costruzione di un nuovo ordine europeo. La germania nazista 1939-1944” di uno dei più importanti esperti di Storia della Germania contemporanea: Gustavo Corni. Appuntamento anche domenica 26 gennaio: in programma per le 17 nella sala Teodolinda di Missaglia, infatti, la conferenza “Europa fascista? Europa dell’Asse? O Europa nazista?” della professoressa associata di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Padova Monica Fioravanzo.

Spazio anche per il cinema: fissata per giovedì 30 gennaio alle 20:45 nel Salone dell’Oratorio San Luigi di Cibrone di Nibionno, infatti, la proiezione del film vincitore di due premi Oscar “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, preceduta da un’introduzione storica a cura di Daniele Frisco.