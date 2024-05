Patto fra il Comune di Arcore e il Consorzio Brianteo Villa Greppi

Il Comune di Arcore si convenziona con il Consorzio Brianteo Villa Greppi. Un’occasione per amministrazione e cittadini di testare la qualità dei servizi culturali messi a disposizione dal Consorzio che ha sede a Monticello Brianza e che, grazie all’accordo siglato lo scorso 11 maggio, aggiunge oggi una nuova, importante partnership sul territorio, in particolare monzese. Accanto ai Comuni consorziati e al Comune di Sirone, convenzionato dal 2020, anche Arcore ha scelto di sottoscrivere un preciso accordo che gli consentirà, come Comune esterno all’Ente, di usufruire dei suoi servizi culturali e formativi e di conoscerne da vicino la professionalità. "Un sostegno – spiega il Consorzio - nell’organizzazione di attività sia culturali che formative, perché ruolo del Consorzio deve essere quello di creare valide sinergie sul territorio".

Lucia Urbano, presidente del Consorzio, aggiunge: "Sono molto soddisfatta di questo accordo. Già negli anni passati diversi Comuni si sono convenzionati con il Consorzio, ma è la prima volta che stipuliamo una convenzione con un Comune delle dimensioni di Arcore. Il funzionario e l’Assessore alla cultura hanno partecipato anche a un paio di Tavoli Assessori. In tal modo hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino le nostre proposte, hanno apprezzato come lavoriamo ed espresso la volontà di partecipare alle nostre rassegne. Li ringrazio per la fiducia e per il loro spirito collaborativo".

Pa.Pi.