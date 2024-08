Parco Lorla. Torre aperta ai visitatori

Per la prima volta in più di 200 anni la torre ottocentesca verrà aperta ai visitatori. Da lì si potrà ammirare l’intero borgo di Bellano e poi il lago di Como. Diventerà accessibile anche il giardino in cui sorge, che diventerà un parco urbano. Grazie al bando del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Bellano ha ottenuto un contributo di 700mila euro a fondo perduto, che verrà impiegato per la prosecuzione del progetto di riqualificazione del Parco Lorla. Il bando era riservato a comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Sono state valutate 2.638 istanze, riferite a 3.359 Comuni e approvati al momento 144 progetti per circa 172 milioni di euro.

"Noi siamo in 88esima posizione – spiega Antonio Rusconi, sindaco di Bellano –. Bellano è l’unico Comune della provincia di Lecco ad aver ottenuto il contributo, uno dei 14 in Lombardia. Settecentomila euro rappresenta il contributo massimo ottenibile. Siamo davvero molto soddisfatti. Il progetto per il Parco Lorla richiede un investimento totale di 1 milione 400mila euro e per noi è un obiettivo importante da raggiungere". Il progetto di recupero del Parco Lorla, prevede la ristrutturazione completa della torre ottocentesca e la riqualificazione di 2.500 metri quadri di parco urbano, uno spazio verde da collegare all’Orrido di Bellano. I lavori inizieranno a fine anno per concludersi, nelle previsioni, a settembre 2025. D.D.S.