Parco Galdino. Baby architetti crescono

LECCO

Un’isola della felicità, non in mezzo al lago, ma in mezzo alla città. Più precisamente nel cuore del rione dei Promessi sposi. L’hanno progettata sia i bambini dell’asilo e delle scuole dell’infanzia del quartiere con le loro maestre, sia gli over 60 che frequentato il centro di comunità della zona, aiutati dagli studenti del corso di laurea in Architettura edile del polo lecchese del Politecnico di Milano.

Sono cominciati ieri a Lecco i lavori di riqualificazione del parco Fra Galdino - uno dei personaggi dei Promessi sposi – a Pescarenico. Nell’Isola della felicità saranno installati giochi prodotti con materiali sicuri e al tempo stesso sostenibili, pensati per favorire apprendimento e creatività. Saranno giochi didattici, per stimolare psicomotricità, equilibrio e coordinazione. Ci sarà però spazio pure per un ampio prato dove giocare in libertà, come una volta, semplicemente con la fantasia. Ai tavoli e alle panchine per gli adulti, si aggiungeranno ripiani e sedute a misura di più piccoli. L’area verrà inoltre completamente recintata. L’Isola della felicità lo sarà pure per gli amici a quattro zampe, perché ospiterà un’area cani. "Sono molto felice di questo progetto, realizzato dai tecnici del Comune, attraverso un percorso partecipato e condiviso con soggetti diversi, in fasce di età differenti, ma con un comune denominatore: essere parte di una comunità", commenta l’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi. Il costo complessivo dell’intervento è di 200mila euro, 62mila dei quali sono per comprare e installare i nuovi giochi. A svolgere i lavori la Edil 2005 di Perledo. Il taglio del nastro è previsto per settembre. D.D.S.