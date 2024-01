“Panettone sospeso”. Settanta famiglie hanno festeggiato

Grazie alla generosità dei comaschi una sessantina di famiglie in difficoltà hanno potuto festeggiare il Natale con un panettone di pasticceria in tavola. L’iniziativa “Panettone sospeso”, organizzata da Confcommercio Como in collaborazione con l’associazione provinciale Panificatori e Pasticcieri, ha permesso ancora una volta a molte persone in difficoltà di gustare un prodotto artigianale di alta qualità. Ideata da Enzo Pomentale, della Delegazione Lariana dell’Accademia italiana della cucina, e da Franco Brenna, l’iniziativa ha riscosso notevole successo sia fra i forni, sia fra i cittadini di tutta la provincia.

"È davvero bello vedere ancora nelle persone questo slancio di generosità - spiega il direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti - Nonostante le difficoltà cittadini e panettieri non si sono tirati indietro spinti dal desiderio di regalare un Natale dignitoso a chi non potrebbe mai permetterselo".Ro.Ca.