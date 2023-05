Panathlon, doppia festa per i 70 anni del Club e i premiati dal sodalizio

Il Panathlon Club Sondrio spegne le sue prime 70 candeline e premia gli atleti che si sono distinti lo scorso anno. Nella sala consiliare di Palazzo Muzio, sede della Provincia, si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione organizzata dal Club. "I valori vanno ribaditi anche e soprattutto tramite lo sport". Così ha esordito durante la cerimonia Tomasi, presidente del sodalizio sondriese. Concetto poi ripreso dal prefetto Roberto Bolognesi, presente alla serata unitamente al comandante provinciale della Guardia di Finanzia Giuseppe Cavallaro, al comandante del Nucleo operativo dei carabinieri Roberto De Paoli, e il rappresentante provinciale del Coni Ettore Castoldi. Il primo ad essere omaggiato dalle autorità presenti è stato il talentuoso canottiere Leonardo Tedoldi, campione del mondo Under 23, cresciuto nella Canottieri Retica di Novate Mezzola e ora arruolato nelle Fiemme Gialle. Leonardo, titolare azzurro dal 2019, per seguire il suo sogno olimpico si è trasferito da Samolaco a Sabaudia. "Per me significa molto che anche a livello locale sia stato apprezzato ciò che ho fatto - il commento di un emozionato Tedoldi". Valentina Corvi, astro nascente della mountain bike e del ciclocross, è stata premiata come studentessa-atleta, pluricampionessa italiana di mountain bike oltre nonché medaglia d’argento di ciclocross e a staffetta in mountain bike. "La bici è diventata ormai una parte fondamentale della mia vita" ha raccontato una decisa Valentina.

Il premio al tecnico-allenatore è andato invece a Ivan Murada, ex campione del mondo di skialp e oggi allenatore dei giovani talenti della Polisportiva Albosaggia ma soprattutto di quelli azzurri. Aldo Simonelli, anima del Rugby Sondalo, è stato insignito del "titolo" di benemerito dello sport mentre il livignasco Thomas Bormolini ha vinto il premio Fair play. F.D’E.