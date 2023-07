Pagnona, una messa per Silvio Berlusconi: la fa dire un fedele fan del Cavaliere

Pagnona (Lecco), 6 luglio 2023 – Un messa di suffragio per i propri familiari. E per Silvio Berlusconi. A Pagnona, piccolo paesino di 300 anime della Valsassina, un fedele ha chiesto al prevosto di celebrare una messa di suffragio sia per due suoi parenti che non ci sono più, sia dell'ex premier mancato il mese scorso.

La messa prescelta per ricordare il Cavaliere e per pregare per lui è quella vigilare di dopodomani, sabato, alle 17, quattro giorni prima del primo mese dalla scomparsa del compianto leader di Forza Italia. “Sì, è proprio per quel Silvio Berlusconi”, conferma il parroco don Matteo Albani, che ha pubblicato l'intenzione della messa anche sul volantino degli avvisi. “Un parrocchiano mi ha domandato di ricordare nella messa anche lui insieme a due suoi familiari – prosegue il reverendo – . Berlusconi non era un suo parente, mi risulta che nemmeno lo conoscesse direttamente, ma lui lo stimava molto. Del resto non c'è nulla di male a ricordare qualcuno nella preghiera e nell'intercedere per lui”.