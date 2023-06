Lecco, sindacalista della sanità pubblica accusato di diffamazione: assolto

Lecco, 19 giugno 2023 – È stato assolto il sindacalista della sanità pubblica lecchese accusato di diffamazione. “Il fatto non costituisce reato”, ha sentenziato il giudice del tribunale di Lecco, che ha assolto Ellis Giovanni Foschini, impiegato informatico dell'Asst di Lecco e delegato sindacale degli operatori sanitari non medici tra le fila della Rsu interna per conto dell'Usb.

A trascinarlo in aula è stato il direttore generale Paolo Favini per un volantino anonimo su presunte spese pazze. Quando il volantino è stato diffuso, tuttavia, il sindacalista non era nemmeno i servizio perché in ferie. A suo favore hanno inoltre testimoniato parecchi colleghi ed ex colleghi.

Non è stata nemmeno la prima volta che Favini ha denunciato e portato alla sbarra rappresentanti sindacali. Ha intrapreso azioni legali pure contro giornalisti che hanno criticato il suo operato e tentato di scoprirne le fonti. Ora resta da capire chi pagherà il conto di avvocati e spese legali, se il direttore generale che ha intentato causa, oppure i contribuenti.