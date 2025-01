Orchestra. Agnesi in concerto

Concerto di inizio anno a Merate, domenica 5 gennaio. Lo propongono i giovani musicisti dell’orchestra Maria Gaetana Agnesi, diretti dal maestro Marcello Corti e guidati dai maestri preparatori Antonietta La Donna, Gloria Uggeri e Marcella Schiavelli. Il concerto si svolge in auditorium comunale e inizia alle 21. Il biglietto intero costa 10 euro, 8 euro il ridotto per gli under 25, gratuito per chi ha meno di 13 anni. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): merate.musica@gmil.com. Il concerto inaugura l’anno 2025 della Rassegna Merate Musica, a cura della Scuola di Musica San Francesco.