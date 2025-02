Opere artistiche in mostra al Manzoni con CasAmica Odv

Per curarsi sono costretti a spostarsi lontani da casa. Ma a Lecco hanno trovato una nuova casa. È CasAmica. La gestiscono i volontari di CasAmica Odv, che dall’86 accolgono i malati costretti a migrare per cure e interventi chirurgici, e i loro familiari. Per regalare loro la normalità e la quotidianità che meritano, 20 di loro – 10 bambini e 10 adulti – sono stati coinvolti in un progetto artistico, sfociato in una mostra di 30 opere ora esposte nella hall dell’ospedale di Lecco.

"Osservarli lavorare, apprezzare il lavoro degli altri, esprimere le proprie idee è stato molto piacevole – spiega Cecilia Pirrone, responsabile dell’Accoglienza di CasAmica – È proprio osservando il loro impegno che abbiamo voluto testimoniare con una mostra come, anche nei momenti difficili, in cui il pensiero dominante è quello della malattia propria, di un famigliare, di un caro amico, si possono vivere esperienze che ci arricchiscono".

La mostra è visitabile fino al 28 febbraio. Non sono solo dipinti: sono cura, sono espressione di vita, sono accoglienza.