Operatori sanitari da reclutare. Camere scontate all’Hostel

Soggiorni e pernottamenti nella città dei Promessi sposi a prezzo di saldo per gli operatori sanitari della sanità pubblica lecchese e per quanti aspirano a diventarlo. I manager dell’Asst di Lecco e gli amministratori di Ristogest, che gestiscono il Lecco Hostel, cioè l’Ostello comunale, hanno siglato una convenzione per offrire tariffe agevolate a operatori sanitari, tecnici e amministrativi dipendenti o a quanti sono in trasferta a Lecco per partecipare ai bandi di concorso. Grazie all’agevolazione, la speranza è di riuscire a reclutare operatori sanitari, che attualmente scarseggiano, e convincere a rimanere quelli che invece già ci sono.

Il prezzo per la camera tripla per loro è di 59 euro, di 25 quello per il posto in camera condivisa. Il prezzo comprende biancheria da letto, biancheria da bagno e pulizia della camera ogni due giorni, ma non è compresa la colazione, che costa 7 euro. "In questo particolare momento storico, in cui si registra una crescente indisponibilità di alloggi, questa nuova iniziativa consente ai dipendenti di usufruire di tariffe speciali – spiega il direttore socio sanitario dell’Asst di Lecco, Enrico Frisone (nella foto) –. Allo stesso modo, coloro che partecipano a concorsi o selezioni organizzate nell’ambito lavorativo, potranno beneficiare delle stesse tariffe agevolate previste per il personale dipendente".

"La nostra è una struttura a servizio del territorio – aggiunge Luca Locatelli, amministratore di Ristogest e quindi gestore del Lecco Hostel –. Questo non solo attraverso la funzione ricettiva ma anche grazie a spazi per il coworking, per meeting e riunioni. Vogliamo essere una risorsa per Lecco".

D.D.S.