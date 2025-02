Omicidio alla stazione. Condanna confermata. L’imputato si scusa

Omicidio alla stazione di Calolziocorte, in Appello confermati 19 anni di reclusione per Haruna Guebre. Il giovane, originario del Burkina Faso e residente nel Lecchese, il 29 agosto del 2023 uccise Malcom Mazou Darga, 23 anni, alla stazione di Calolziocorte. I due si conoscevano, provenivano dalla medesima nazione, avevano studiato nella medesima scuola nel Lecchese, si sono incontrati alla stazione di Calolzio e per futili motivi, secondo l’accusa, si è consumata la tragedia. Guebre colpì Mazou con due coltellate e morì poco dopo il suo arrivo all’ospedale Manzoni. Haruna Guebre, oggi 27enne, assistito dalle avvocatesse Ilaria e Marilena Guglielmana, venne arrestato subito dopo e rinchiuso nel carcere di Monza. Nel processo di primo grado era stato condannato a 19 anni dal presidente della Corte d’Assise di Como Carlo Cecchetti, che aveva tenuto conto della seminfermità, accertata dal perito nominato dal tribunale e non aveva riconosciuto l’aggravante dei futili motivi, chiesti dal Pm lecchese Chiara Di Francesco. Nell’udienza a Milano Guebre ha reso spontanee dichiarazioni dicendo: "Non volevo uccidere, chiedo scusa alla famiglia di Mazou". In aula c’erano i genitori della vittima.

Angelo Panzeri