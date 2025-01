Omaggio al presidente Ana. Una via celebra Ugo Merlini

Via Ugo Merlini. I lecchesi omaggiano con una strada a lui dedicata il "presidentissimo" dell’Ana, l’Associazione nazionale degli alpini, tra i principali protagonisti del Dopoguerra. Oltre che a lui, è un ringraziamento a tutti gli alpini. Ugo Merlini è nato a Lecco il 3 gennaio 1919. È stato ufficiale del Battaglione Morbegno del Quinto Alpini, dopo aver partecipato alla Campagna di Russia. Finita la guerra ha rilanciato la sezione cittadina delle penne nere, di cui è stato presidente dal 1945 al 1965, per poi diventare presidente nazionale fino al 1971, quando è morto in seguito ad un incidente in Engadina. La cerimonia è in programma sabato 15 febbraio. Ci saranno anche l’attuale presidente italiano dell’Ana Sebastiano Favero e il presidente di Lecco Emiliano Invernizzi. "È il giusto tributo della sua città ad una figura straordinaria - sono le parole di Emiliano Invernizzi -. Ha contribuito da protagonista a ridar voce e iniziativa all’amor di patria, allo spirito di solidarietà e di fratellanza che sono tra i valori più profondi del patrimonio degli alpini". Un’intitolazione voluta da lungo tempo, già con il precedente sindaco Virginio Brivio e l’ex presidente Marco Magni. Daniele De Salvo