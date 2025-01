Oltre mille candati a concorsi pubblici. Tutti in coda per 56 posti disponibili

L’anno scorso in più di mille hanno partecipato a concorsi banditi in Provincia per aggiudicarsi uno dei 56 posti fissi e pubblici disponibili. "Nel corso del 2024 abbiamo espletato 33 selezioni pubbliche, di cui 12 per necessità interne e 21 per conto dei Comuni aderenti alla convenzione – spiegano dalla Provincia -. Sono stati messi a concorso 56 posti di lavoro, 24 destinati alla Provincia e 32 per i Comuni convenzionati. Sono pervenute 1.022 domande di partecipazione". Il concorso più affollato è stato per istruttori amministrativi per il centro per l’impiego provinciale e i Comuni di Barzio, Calolziocorte, Monticello e Vercurago: si sono presentati in 197 per 6 posti. Negli ultimi tre anni dalla Provincia di Lecco sono stati banditi 96 concorsi per 210 posti con quasi 2.900 candidati.