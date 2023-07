Oliveto Lario, colata di fango tra Vassena e Limonta: chiusa la Lecco-Bellagio

Oliveto Lario (Lecco), 24 luglio 2023 – La Lecco – Bellagio è interrotta da una frana. A causa del maltempo, che è tornato ad abbattersi ancora sull'Alto Lario, una colata di fango si è riversata sulla provinciale Lariana ad Oliveto Lario, tra le frazioni di Vassena e Limonta.

La colata di fango sulla Lariana (frame da un video)

Lo smottamento si è verificato in località Acqua marcia. In quel momento sulla strada non stavano passando e non risultano feriti. La Lecco – Bellagio al momento resta però interdetta alla circolazione e chiusa al transito. L'alternativa è la Sp 46 della Valbrona.

Il nubifragio dalla zona del lago, in serata ha raggiunto pure la Brianza lecchese, nella zona del Meratese e del Casatese. Si sono verificate grandinate e sono caduti parecchi fulmini che hanno provato black out elettrici. Si registrano allagamenti e piante e alberi caduti. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, tra l'altro già impegnati di rinforzo nelle zone del Monzese, stanno fronteggiando molte richieste di intervento.