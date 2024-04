Olimpiadi. Studenti protagonisti

Incontri, ospiti testimonial, lavori di gruppo, tesine: l’orgoglio di vivere in un territorio che ospiterà i prossimi Giochi invernali a cinque cerchi s’impara... a scuola. Con l’appuntamento di ieri mattina al Polo liceale Città di Sondrio prende infatti il via “Milano Cortina 2026 nelle scuole - Valtellina”, l’iniziativa, promossa da Apf (Azienda di promozione e formazione) Valtellina, che porterà le Olimpiadi e le Paralimpiadi nelle classi di tutta la provincia di Sondrio declinando in chiave locale i principi dell’Education programme gen 26, ideato dal Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026. "Molteplici sono gli obiettivi dell’iniziativa – ha dichiarato Sergio Schena, membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Milano Cortina 2026 – tra questi rendere gli studenti partecipi di un percorso che mira ad approfondire i valori più importanti che le Olimpiadi portano con sé come fair play, partecipazione, impegno, coraggio, miglioramento di sé, uguaglianza, solo per citarne alcuni, ma anche coinvolgere i ragazzi affinché possano essere parte attiva nella delivery dei Giochi, trovando anche spazio nei programmi di “reclutamento volontari”, che rappresentano un’opportunità unica di arricchimento formativo, umano e professionale". Elio Moretti, presidente del Cda di Apf Valtellina, ha sottolineato come questo progetto di "accrescimento dell’orgoglio olimpico" dedicato alle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia proseguirà anche per i prossimi due anni scolastici e vada a integrarsi con quanto già attivato da Bormio e Livigno. Dopo il Polo liceale Città di Sondrio; nelle settimane successive sarà la volta dell’Istituto Mattei a Sondrio, Saraceno e Romegialli di Morbegno e Pinchetti di Tirano.