Olginate, incendio in concessionaria: bruciano tre auto

Olginate (Lecco), 15 giugno 2023 – Incendio in concessionaria nella notte a Olginate. Le fiamme hanno distrutto un minivan e un'auto e ne hanno danneggiata un'altra. Forse sono state appiccate di proposito, le indagini sono in corso. Il rogo è divampato sul piazzale esterno della rivendita di veicoli del gruppo Autotorino che si affaccia sulla ex Statale 36.

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con due mezzi di soccorso. I vigili del fuoco hanno impedito che l'incendio si propagasse ulteriormente e poi lo hanno spento, limitando di gran lunga i danni. Le fiamme hanno distrutto un minivan Opel Zafira e un Nissan Qashqai e intaccato una Audi Tdi. I tre veicoli erano posteggiati vicini, l'uno accanto l'altro, vicino alla recinzione. Il fuoco si sarebbe propagato dal minivan, posteggiato in mezzo agli altri due mezzi. A causa del calore che si è sviluppato, i finestrini sono esplosi, come gli pneumatici.