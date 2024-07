Olginate, barca in avaria nel lago: passeggeri salvati a un passo dalla diga

Olginate (Lecco), 14 luglio 2024 - La squadra nautica dei vigili del fuoco di Lecco, impegnata nell’operazione Lario Sicuro, insieme a una squadra di primo soccorso intervenuta da terra e all’elicottero Drago 141 da Malpensa, è stata allertata questa mattina per una imbarcazione che, a causa del motore in avaria, è finita contro il cavo sospeso a monte della Diga di Olginate. I passeggeri sono stati recuperati e fatti salire sull’imbarcazione dei vigili del fuoco, per essere portati in zona sicura. Successivamente le squadre hanno provveduto al recupero dell’imbarcazione. L’intervento è terminato poco prima delle 14.30.