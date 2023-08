Olgiate Molgora piange Andrea Cecchini, “Brighella” volato in cielo a 11 anni

Olgiate Molgora – Andrea ora è un angelo. Dopo quasi 36 mesi di coma il piccolo Andrea Cecchini è volato in cielo: aveva appena 11 anni, il prossimo 11 ottobre ne avrebbe compiuti 12, ma non li potrà mai festeggiare, perché l’altra mattina all’alba è morto in un letto dell’ospedale Sant’Anna di Como, dove era stato ricoverato a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Andrea era affetto da diabete mellito di tipo 1. Prima era assistito dagli operatori della Casa di Gabri, una comunità socio sanitaria di Rodero.

“Si sono presi cura di lui fino all’ultimo", racconta mamma Veruska, che ringrazia gli operatori di Casa di Gabri e i medici, infermieri e tutti gli altri professionisti del reparto di Pediatria del Sant’Anna. "Io sono stata con lui fino alla fine per fargli sentire il mio affetto e la mia vicinanza – prosegue mamma Veruska -. Poco prima di salire in cielo con gli angioletti, mi ha sorriso".

Nonostante la patologia che l’ha accompagnato fin da quando era un bambino di solo 13 mesi, Andrea è stato un bambino vivace e solare. "Il diabete non gli ha mai impedito di vivere una vita serena come i suoi coetanei, fatta di scuola alla primaria di Airuno dove le maestre lo soprannominavano Brighella, nuoto e atletica – prosegue mamma Veruska, che è un’insegnante –. Era il ritratto della salute, sempre allegro e giocherellone. Conquistava le persone con il suo affetto".

Andrea ha frequentato la scuola primaria di Airuno, dove è sempre stato supportato dalle insegnanti ed era molto amato. "Ringrazio la maestra Sandra Roccabruna, che aveva soprannominato Andrea “brighella“". Chi vuole salutare il piccolo e abbracciare mamma, papà e fratellino di Andrea, possono rendergli l’ultimo omaggio oggi, alle 10.30, nella chiesa di Airuno dove verrà celebrato il funerale.