Olgiate Molgora, cade nei boschi del Parco del Curone: soccorso runner di 73 anni

Olgiate Molgora (Lecco), 27 giugno 2023 – Un runner di 73 anni che stava correndo lungo i sentieri in mezzo ai boschi del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, è inciampato, cadendo malamente a terra e non è riuscito più a rialzarsi. Non gli è rimasto altro che chiedere aiuto agli operatori del 112, il numero unico dell'emergenza. Lo hanno recuperato e assistito i vigili del fuoco.

Il 73enne si è infortunato questa mattina, martedì 27 giugno, nella zona di Cascina Brughè, sul confine tra Olgiate Molgora e Montevecchia. Per localizzarlo si sono messi in marcia sia i vigili del fuoco volontari di Merate, sia gli specialisti della squadra Saf del comando provinciale di Lecco. Sono intervenuti anche i volontari della Croce bianca di Merate.

Una volta individuato e raggiunto il ferito, i soccorritori hanno assistito il 73enne, lo hanno immobilizzato e lo hanno trasportato fino all'ambulanza con la barella Kong, una barella pieghevole e smontabile, molto leggera ma estremamente resistente, che viene utilizzata proprio in ambienti impervi.

Il runner è stato poi accompagnato in ambulanza in ospedale, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate.