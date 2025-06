L’onda straniera. In cinque mesi 63mila polacchi

Nei primi cinque mesi del 2025 a Lecco sono arrivati più di un milione e mezzo di visitatori. Stranieri soprattutto: 63mila polacchi, grazie ai voli diretti tra Varsavia e Orio al Serio; 50mila britannici, 39mila francesi, 32mila americani, 21.500 austriaci; 17mila svizzeri e altrettanti olandesi. Poi ci sono tedeschi, lituani, romeni, svedesi, danesi... Gli italiani invece arrivano soprattutto dalla provincia di Lecco, Milano, Monza, Como, Bergamo, Sondrio. Il 70% di loro si ferma a Lecco per almeno più di un’ora, quindi visita i luoghi di interesse, si ferma magari a mangiare qualcosa, fa shopping nei negozi. Molti di loro tra l’altro sono ricchi, o hanno comunque un’ottima capacità di spesa: una capacità di spesa alta nel 21% dei casi o medio-alta nel 20%. Significa che, se ben trattati, portano soldi, ricchezza, indotto e possono diventare a loro volta ambasciatori nel mondo della città dei Promessi sposi. La maggior parte dei visitatori sono adulti, l’84% è over 35: il 29% hanno tra i 45 e i 59 anni; il 24% ne ha tra i 55 e i 64 anni; il 17% tra i 35 e i 44; mentre il 14% è over 65. Il 33% dei visitori arriva dopo le 16, "evidenziando – interpretano da Confcommercio – il forte richiamo delle luci e delle attività serali" sul lago. D.D.S.