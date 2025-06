Morto per colpa della buca. Tecnici Anas a processo

Quella voragine nell’asfalto andava chiusa, come avevano sollecitato gli agenti della polizia locale, o almeno segnalata. Per questo un dirigente e un cantoniere di Anas sono a processo, accusati di omicidio stradale per la morte di Davide Zani, un ciclista di 46 anni di Sesto San Giovanni che il 14 maggio 2023 ha perso la vita mentre percorreva la Statale 342 Briantea Como-Bergamo, a Calco. Davide stava percorrendo l’ex Statale 36 in discesa; un uomo di 80 anni, al volante di una Kia, che andava a casa per il pranzo della festa della mamma con i due figli, lo stava superando, ma il ciclista, finito nella sconnessione, ha scartato ed è andato contro la fiancata dell’utilitaria. Indossava il caschetto, ma non è bastato: ha picchiato violentemente la faccia al suolo e nell’impatto si è rotto l’osso del collo.

L’ottantenne ha patteggiato, mentre due dipendenti di Anas hanno optato per il dibattimento: un capocantoniere di 50 anni di Potenza, che abita nel Milanese, e il suo dirigente, 35 anni, originario di Reggio Calabria.

Secondo gli investigatori dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, e gli inquirenti della Procura di Lecco, che hanno coordinato le indagini, il sinistro sarebbe stato innescato proprio da quel buco fondo una decina di centimetri nell’asfalto. La sconnessione sembra che in realtà fosse stata in qualche modo rattoppata nei giorni precedenti, ma in maniera non adeguata, tanto che appunto si sarebbe subito riformata. Solo dopo l’incidente mortale era stata riparata in maniera adeguata.

D.D.S.