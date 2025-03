Cede lucernario di plastica, operaio al suo primo giorno di lavoro precipita per 10 metri: è grave

Oggiono (Lecco), 5 marzo 2025 – Il lucernario in plastica su cui è passato ha ceduto di schianto sotto il suo peso e lui è precipitato di sotto. Un operaio di 30 anni al suo primo giorno di lavoro è precipitato oggi, mercoledì 5 marzo, dal tetto di un capannone da un'altezza di una decina di metri. Dopo essere stato soccorso e stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Monza con l'eliambulanza. L'infortunio è successo questa mattina alle 8.30 all'interno di un'azienda dove si producono componenti elettromeccaniche.

Dettagli dell'incidente

Il 30enne, di origini marocchine, era sul tetto dello stabilimento ed è passato su un oblò in plastica che si è rotto, aprendo un baratro sotto i suoi piedi. E' stato subito soccorso dai colleghi in attesa dell'intervento dei soccorritori di Areu. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi a causa dell'impressionante caduta. Sul posto, oltre ai sanitari dell'automedica, anche i sanitari dell'eliambulanza di Como, come medico, infermiere e tecnico di elisoccorso a bordo. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato, è stato elitrasportato in ospedale, al San Gerardo di Monza.

Condizioni dell'operaio e verifiche

Ha riportato un trauma cranico, si è spaccato il polso e probabilmente anche il bacino, ma è vivo, quasi un miracolo per l'altezza da cui è piombato al suolo. In posto anche i carabinieri della caserma di Oggiono, con gli ispettori di Ats della Brianza per valutare eventuali responsabilità, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l'applicazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.