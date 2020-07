Oggiono (Lecco), 16 giugno 2020 – Su il piede dalla tavoletta dell'acceleratore sulle provinciali lecchesi. A Oggiono sulla Sp 51 La Santa il limite di velocità è stato abbassato a 50 chilometri orari in direzione del centro paese e di Lecco nel tratto tra la rotatoria all'incrocio con via La Rossa e il confine con Galbiate. A chiederlo è stata il sindaco Chiara Narciso per garantire maggiore sicurezza.

Sono stati abbassati i limiti anche sulla Sp 70 Dolzago – Galbiate a Ello: a 30 km/h nel tratto di via Bosolasco fino al confine con Oggiono e a 50 nel tratto dall'intersezione tra la Sp 58 di Colle Brianza e Galbiate. Sempre a Ello non si possono superare i 50 all'ora sulla diramazione della Sp 60, dove inoltre non possono più passare autotreni, autosnodati ed autoarticolati, bus esclusi: per gli autotrasportati si tratta di un ulteriore intoppo. Le nuove regole sono scattate mercoledì, ma entreranno ufficialmente in vigore quando saranno installati i nuovi cartelli segnaletici per avvisare automobilisti e camionisti.