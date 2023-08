Oggiono, finisce con l'auto nel canale pieno d'acqua: soccorsa una 20enne

Oggiono (Lecco), 28 agosto 2023 – Una ragazza di vent'anni è finita in acqua con l'auto. L'hanno ripescata i vigili del fuoco. È successo nella tarda mattinata di oggi tra Oggiono e Sirone, in zona Brughello. La 20enne al volante di una Citroen C1 stava percorrendo una strada sterrata in mezzo ai campi, in un posto molto battuto dagli spacciatori e dai tossicodipendenti dei boschetti della droga della Brianza. Ha sbagliato manovra ed è finita in un canale pieno d'acqua.

È stata soccorsa dai sanitari dell'autoinfermieristica di Areu con i volontari di Lurago Soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. La giovane automobilista era spaventata e un poco bagnata per l'acqua riuscita a penetrare nell'abitacolo dell'utilitaria, ma comunque sana e salva.