Oggi l’addio ai due amici. Mattia e Ivan

COLICO (Lecco)È il giorno dell’addio a Colico e a Bellano. Oggi si celebrano i funerali di Mattia e Ivan, dei due amici morti insieme nella notte tra sabato e domenica di settimana scorsa a Pusiano in una galleria della Statale 639 tra Pusiano e Eupilio. L’ultimo saluto a Mattia Mazzina, 42 anni d Colico, è fissato per questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Villatico a Colico. Le esequie di Ivan Mezzera, 42 anni di Bellano, invece si svolgono nel pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bellano. Ivan è morto il giorno prima del suo 44esimo compleanno: lo schianto è successo proprio mentre i due, con un terzo amico di trent’anni, stavano tornando dopo aver festeggiato in anticipo il compleanno appunto. Viaggiavano su una Vw Golf, contro cui si è scontrato un pickup Ford Ranger. Al volante c’era Andrea Valsecchi, 31enne di Pusiano, un volontario del soccorso, che risulta indagato per omicidio stradale plurimo.Dai primi accertamenti sembra sia stato lui ad invadere la corsia opposta e . Nello schianto sono rimasti coinvolti pure un 28enne di Sondrio alla guida di una Opel Corsa, su cui c’erano anche due passeggeri di 20 e 22 anni. Mattia lascia due figli piccoli, oltre a mamma Renza, il papà Fernando e due fratelli, Michael e Emanuele. Lavorava nell’azienda di stufe e pellet della sua famiglia. Ivan, che abitava nella frazione di Bonzeno, era un ingegnere che lavorava a Dervio. Aveva trascorsi da sportivo, come atleta delle Polisportiva bellanese e calciatore. Sebbene nello stesso giorno, i funerali dei due sono stati fissati ad ore diverse per consentire ai tanti amici che avevano in comunque di rendere l’ultimo saluto entrambe. D.D.S.