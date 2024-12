Oggetti smarriti in un’asta benefica a Colico. Battitori gli agenti della Locale

Un’asta benefica a Colico. I soldi guadagnati serviranno per finanziare un progetto scolastico per gli studenti delle superiori. I battitori sono gli agenti della Polizia locale comandati dal comandante Edoardo Di Cesare, che mettono all’incanto gli oggetti smarriti ritrovati ma mai reclamati. Si tratta di biciclette soprattutto, rubate da chissà chi e chissà dove, che i legittimi proprietari non hanno mai recuperato nonostante i ripetuti appelli a presentarsi in municipio e gli avvisi in rete per reclamarle. Ci sono poi orologi, cuffie per cellulari, powerbank, attrezzi vari, smartwatch, perfino la riproduzione di un archibugio, un drone e un quadri. Si tratta di una sessantina di pezzi in tutto, anzi di lotti come si indicano in gergo. L’asta è in programma mercoledì, il 18 dicembre, all’istituto superiore Marco Polo. Tutti gli oggetti sono in mostra sia in internet, al link: https://astabeneficenzacolico.altervista.org, oppure direttamente al comando di Polizia locale. Nonostante il valore stimato, non è fissata alcuna base e tutte le offerte saranno libere, sebbene vincolanti. D.D.S.