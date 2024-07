Officina Badoni cambia pelle per i giovani

La vecchia fabbrica diventa uno spazio per studenti e un luogo di incontro. È la storica Officina Badoni, un pezzo importante dello sviluppo di Lecco, costruita tra il 1842 e il 1844 al posto di un vecchio mulino, trasformato in un edificio neogotico, come era in voga all’epoca, per diventare officina, fonderia da ghisa e stabilimento per costruzioni meccaniche. Parte di quel passato su cui si basa ancora il presente dell’economia della città, è stato demolito nel 1992, ma i vertici della Fondazione comunitaria del Lecchese sono almeno riusciti a salvare e recuperare parte del simbolo dell’industria lecchese. Dopo un importante intervento di restauro, hanno trasformato l’Officina Badoni in uffici della Fondazione, la prima del genere in Italia, che ha compiuto 25 anni, in un bar con spazio studio per studenti e in luoghi d’incontro a disposizione dei cittadini. L’Officina Badoni sarà gestita dagli operatori di una nuova associazione temporanea di scopo. L’atto è stato sottoscritto da Acea Odv, Consorzio Consolida come capofila, cooperativa sociale Il Grigio, Enaip Lombardia, Fondazione Luigi Clerici, Les Cultures e Sineresi, accompagnati dai partner di Associazione Portofranco, Comune, Fondazione Gi Group e le associazioni OGVN e Rifugio.

"Si concretizza un pezzo di futuro – spiega Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese -. Siamo partiti con un concorso di idee e dalla coprogettazione. Poi piano piano siamo arrivati ad incontrare altri compagni di viaggio". La rinata Officina Badoni sarà inaugurata nel mese di settembre. "Siamo felici di partecipare ad un progetto così importante, in sinergia con tanti altri soggetti del territorio – commenta Lorenzo Guerra, presidente di Consolida -. Investire sui giovani significa investire sul futuro". D.D.S