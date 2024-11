Non passa l’autobus: studenti abbandonati al gelo

Abbandonati in strada, al freddo, di mattina presto, quando era ancora buio. Almeno cinquanta studenti brianzoli che frequentato le scuole superiori a Bergamo ieri mattina sono rimasti a piedi, fuori dalla stazione di Paderno d’Adda. I bus sostitutivi con cui avrebbero dovuto raggiungere Bergamo non sono passati. E non sono arrivati né partiti nemmeno i treni, per un guasto alla linea tra le stazioni di Paderno e Carnate. Lo racconta Francesco Ninno, portavoce dei pendolari lombardi. "Sabato mattina, alla stazione di Paderno d’Adda, 50 ragazzini minorenni abbandonati al gelo, senza informazioni perché il bus sostitutivo che alle 06.40 li doveva portare a scuola a Bergamo non si è presentato – riferisce -. Non è la prima volta". La linea Milano – Bergamo via Carnate è interrotta tra Ponte San Pietro e Bergamo per l’intervento in corso di raddoppio ferroviario. I lavori proseguiranno almeno per tutto il 2025.

Per limitare i disagi è stato istituto un servizio di bus sostitutivi direttamente da Paderno d’Adda per Bergamo. "Né sul sito di Trenord, né sull’app sono state fornite informazioni – prosegue Francesco Ninno -. Nel frattempo, causa guasto tra Carnate e Paderno, non sono arrivati nemmeno i treni per Ponte San Pietro". I genitori, furiosi, si sono dovuti organizzati per accompagnare figli e compagni o fino a Ponte San Pietro, da dove partono altri bus, o direttamente a Bergamo, altrimenti avrebbero perso nuovamente le lezioni. "Tra l’altro, mentre a Calolziocorte si garantiscono corse in bus sostitutivi dei treni sia all’andata, sia al ritorno da Bergamo per Calolzio, a Paderno invece no – sottolinea il rappresentante dei pendolari -. Ci sono bus solo da Paderno per Bergamo e non viceversa, come se gli studenti che prendono il treno a Paderno abbiano meno diritti dei coetanei che lo prendono a Calolziocorte". D.D.S.