Non ce l’ha fatta l’anziano travolto insieme al figlio

CASATENOVO (Lecco)

Al tragico incidente di venerdì, è sopravvissuto solo due giorni. Franco Della Muzia, 81 anni di Casatenovo, è morto ieri all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era arrivato nel primo pomeriggio di venerdì. Assieme al figlio Flavio, 52 anni, era stato investito da un’auto in via Alfieri a Valaperta, sul rettilineo che passa davanti al cimitero. Padre e figlio erano usciti di casa da poco e stavano facendo una passeggiata, come di consueto, quando sono stati travolti da una Chevrolet Aveo guidata da una donna di 56 anni. Entrambi erano stati soccorsi in condizioni gravissime, anche se inizialmente il quadro più preoccupante era apparso quello del figlio, trasportato in elisoccorso a Niguarda e tuttora ricoverato con prognosi riservata. Ma il pensionato è andato progressivamente peggiorando nelle ultime ore, anche a causa di una naturale fragilità legata all’età. Fino a ieri, quando i medici che erano riusciti a tenerlo in vita, hanno dichiarato il suo decesso.

Sbalzati a terra dall’auto, la cui conducente potrebbe essere stata accecata dal sole, avevano riportato entrambi traumi in diverse parti del corpo, soprattutto alla testa.

In via Alfieri erano intervenute ambulanze del 118 e l’elisoccorso di Como che ha effettuato il trasporto a Niguarda. La donna alla guida dell’auto non era rimasta ferita, ma aveva ricevuto cure mediche a causa dello choc. Per ricostruire la dinamica dell’incidente, che ora ha preso una piega ancora più grave, erano intervenuti i carabinieri di Casatenovo, coordinati dal magistrato di turno della Procura di Como, che disporrà gli ulteriori accertamenti tecnici e medico legali.

Paola Pioppi