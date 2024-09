Nicola Melidonis nuovo comandante dei carabinieri di Lecco: è sopravvissuto alla strage di Nassiriya

Lecco, 16 settembre 2024 – E' sopravvissuto alla strage di Nassiriya il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Lecco. Il colonnello Nicola Melidonis quel 12 novembre 2003, un mercoledì, alle 10:40 ora locale, le 8.40 in Italia, era un capitano in servizio in Iraq, impegnato nell'operazione Antica Babilonia. Era di stanza proprio nella base attaccata dai terroristi con un'autocisterna bomba. Nell'attentato ha perso 12 commilitoni, morti insieme a cinque soldati dell'Esercito italiano e a 2 civili. Il nuovo comandante provinciale arriva da Vibo Valentia, dove è stato comandante del 14° Battaglione carabinieri Calabria.

Prende il posto del colonnello Alessio Carparelli, che oggi ha lasciato l'incarico di comando assunto a settembre del 2022. E' stato nominato comandante del Reparto Comando della Legione Carabinieri di Lombardia, con sede nella città di Milano. “Ringrazio tutti i collaboratori, donne e uomini che hanno dimostrato attaccamento al territorio dedicandosi quotidianamente alle comunità in cui vivono e sono silenziosi custodi della sicurezza quotidiana, i carabinieri!”, sono le sue parole di congedo dalla guida dei carabinieri lecchesi.