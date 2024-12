Nibionno, impatto violentissimo: chi ha travolto e ucciso Ambra De Dionigi non può non essersi accorto

Nibionno (Lecco), 27 dicembre 2024 – Un impatto violento, di cui il conducente non può non essersi accorto.

Ambra è stata infatti colpita in pieno ed è stata scagliata a diversi metri di distanza, in un piccolo avvallamento del prato tra il controviale della Statale 36 nel tratto di Nibionno e la recinzione di un'azienda.

Autopsia

Sarebbero le prime risultanze dell'autopsia svolta quest'oggi sul corpo di Ambra De Dionigi, la giovane di 29 anni di Pasturo trovata morta lunedì mattina. Per il referto completo ci vorranno settimane, ma da quanto emerso, appunto, le lesioni risultate poi letali riportate da Ambra permetterebbero di escludere che chi l'ha falciata non se ne sia reso conto.

Il furgone bianco

Confermata anche l'ipotesi dell'investimento con un mezzo di massa elevata, compatibile con quelli di un furgone, come quello di colore chiaro immortalato da alcune telecamere installate in zona. Una volta svolta l'autopsia, il feretro di Ambra è stato restituito a mamma Cinzia, papà Dionigi e alla sorella Iris. Non risulta tuttavia sia stata ancora fissata la data del funerale, che verrà celebrato probabilmente a Pasturo, dove Ambra risiedeva.

Il funerale

“Al momento non la conosciamo ancora”, conferma il sindaco Pierluigi Artana, sebbene sia assente dal paese per qualche giorno. Intanto continuano senza sosta le indagini per risalire al pirata della strada che ha ucciso Ambra e non si è nemmeno fermato a provare a soccorrerla. Investigatori e inquirenti starebbero passando al setaccio gli ambienti dei boschi e delle radure dello spaccio ai margini della Milano – Lecco. L'investitore potrebbe essere uno delle migliaia di acquirenti che bazzicano quelle zone alla ricerca di dosi a prezzo di saldo.