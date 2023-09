Nell’igloo della Cri si controlla la salute

Appuntamento con la salute domenica mattina in piazza a Colico. I soccorritori volontari della Croce rossa di Colico dalle 10 alle 12.30 allestiscono in piazza Lago il loro igloo rosso per misurare gratuitamente i parametri vitali. Quali glicemia, pressione e saturazione, con gli infermieri volontari del corpo militare IVV di Sondrio e Lecco i volontari del comitato della Cri di Colico. "Il nostro corpo ci manda quasi ogni giorno segnali a cui non sempre diamo peso e a volte piccoli cambiamenti possono trasformarsi in qualcosa di serio", spiega il presidente della Croce rossa di Colico Paolo Gianera (nella foto). D.D.S.