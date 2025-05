Nelle casse arrivano 23 milioni . Aumenta il costo del personale

Più tasse, più trasferimenti, più entrare extratributarie. Ma anche più dipendenti pubblici e più spese per pagare il loro stipendi. Nel 2024 nelle casse della Provincia di Lecco sono stati versati più di 23 milioni di euro di entrate tributarie, quasi un milione in più di quanto preventivato; poi 21 milioni di trasferimento, cioè 600mila euro in più di quanto previsto; e quasi 10 milioni di entrare extratributarie, 2 milioni e mezzo in più del preventivato. Tra le entrate ci sono 10milioni di imposta provinciale per la trascrizione sui veicoli, in crescita, e 12 milioni e mezzo di imposta sulle assicurazioni rc auto. Villa Monastero ha fruttato 3 milioni 700mila euro, il triplo di quanto incassato nel 2022. Di contro è aumentato del 7% il costo per il personale: da 9 a 9 milioni e mezzo di euro, una dei principali capitoli di spesa del bilancio provinciale, dopo quello che riguarda l’acquisto di beni e servizio. I dipendenti della Provincia di Lecco sono infatti passati da 233 a 242, uno ogni 1.382 abitanti. Non è cresciuto solo il numero dei dipendenti, ma anche il loro costo medio: dai 38mila euro del 2022, è salito ai 28.330 del 2023 e ai 42mila dell’anno scorso. D.D.S.