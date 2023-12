Nel parco pubblico lungo il lago spunta una casa sull’albero

Una nuova casa sull’albero, come nella trasmissione in onda su Hgtv, in cui il costruttore Peter Nelson mostra come costruisce appunto fantastiche case sugli alberi. È in fase di costruzione a Dervio, nel parco pubblico in riva al lago. La casa sull’albero verrà inaugurata a gennaio. Sarà la prima del suo genere, almeno in zona. La casa sta prendendo forma rapidamente. La abiteranno i bambini, sia quanti risiedono in paese, sia coloro che invece arriveranno da fuori, come turisti. È infatti destinata a loro. È realizzata completamente in legno. Non si tratta di una semplice piattaforma aerea: è una vera e propria casetta, a più piani, con tetto, diversi ambienti e un terrazzo, ad alcuni metri di altezza.

"È importante sottolineare che la casa sull’albero sorge su piante che sono state sottoposte a verifica di un agronomo", tiene a precisare il sindaco Stefano Cassinelli, per garantire che è assolutamente sicura. "Non comporta nessun problema per gli alberi – aggiunge inoltre il primo cittadino -. La struttura è infatti appoggiata sui tronchi, senza l’utilizzo di chiodi o viti nel legno degli alberi. Quindi la casa sull’albero oltre a offrire divertimento rappresenta anche un bell’esempio di bioarchitettura compatibile". Proprio come le case realizzate da Peter Nelson nel suo celebre programma televisivo. E chissà mai che in futuro le case sugli alberi non siano solo un gioco per i bambini in un giardinetto pubblico, ma abitazioni vere e proprie dove vivere.

