Nel giardino “sbocciano” tante novità

VARENNA

Tra meno di un mese e mezzo, i turisti potranno tornare ad affollate il Giardino botanico di Villa Monastero di Varenna. Lo splendido parco all’italiana dell’eclettica dimora trasformata in museo che si affaccia sul lago di Como, di proprietà della Provincia di Lecco, riaprirà i battenti il 2 marzo. Attualmente l’intero compendio è chiuso per un importante intervento di valorizzazione. Nel frattempo sono stati ultimati i lavori di restauro e pulizia della statua La Clemenza di Tito realizzata dallo scultore Giovanni Battista Comolli vissuto tra il 1775 e il 1830.

"Sono a buon punto anche i lavori di realizzazione del Giardino delle monache, con il posizionamento di nuove cassette di legno in cui saranno inserite piante officinali nel mese di febbraio – spiegano da Villa Monastero -. Sono stati effettuati i lavori di preparazione del terreno, la predisposizione dell’impianto di irrigazione, le opere edili e da falegname sono concluse. Il primo lotto di piante è stato consegnato e le cassette sono state riempite di terriccio. I lavori in corso in questo periodo riguardano anche il rinforzo dei muri a lago e il restauro della cosiddetta vasca delle ninfee". Il Giardino botanico di Villa Monastero è location di matrimoni e cerimonie oltre che set di shooting fotografici. Si estende in una stretta lingua di terra. Il parco è disposto su terrazzamenti modellati nel corso dei secoli, che hanno ha favorito l’articolazione in una sequenza di inquadrature diverse con qualche elemento ricorrente. Ci sono inoltre pregevoli decorazioni architettoniche e diversi elementi come statue appunto, tempietti, vere da pozzo, rilievi decorativi e fontane. D.D.S.