Naufraghi alla deriva sulla barca in fiamme: salvati da un traghetto l’ex vicesindaca di Calco e suo marito

Calco (Lecco), 31 maggio 2023 – Alla deriva in mezzo al mare su una barca in fiamme al largo di Genova. I naufraghi sono l'ex vicesindaco di Calco Fiorella Ripamonti, 58 anni, e suo marito 70enne canadese Rejan Dallaire. Li ha salvati Michel Possamai, comandante livornese di 37 anni di un traghetto della compagnia Gnv. Moglie e marito erano impegnati nel giro del mondo a bordo di Vagamonda, una barca a vela di 15 metri.

Verso la Corsica

Domenica sono salpati dalla Corsica diretti verso il capoluogo ligure. Sapevano che le condizioni meteo stavano peggiorando e all'alba delle 5 di lunedì infatti il vento ha cominciato a rinforzare. Mentre stavano avvolgendo le vele, è successo l'imprevisto che avrebbe potuto costare loro la vita: in seguito ad un cortocircuito si è sviluppato un incendio. “La zona sottocoperta si è riempita di fumo, a prua si sono sprigionate delle fiamme”, raccontano i due. Hanno subito lanciato l'Sos. A causa del rogo non hanno più potuto comunicare con nessuno, completamente isolati e in balia delle onde e del fuoco.

Il salvataggio

Il primo ad arrivare è stato il comandante Michel Possamai, dirottato in posto dagli operatori della Guardia costiera. Stava incrociando sulla rotta Porto Torres-Genova con passeggeri e camion a bordo. “La barca stava andando a fuoco con due persone sopra. Poco dopo le 6 – ha raccontato il comandante – insieme ai marinai del mio equipaggio abbiamo raggiunto l’imbarcazione. I velisti erano riusciti a confinare l’incendio dentro la cabina, così mi sono potuto accostare. Ci aspettavano fuori sul pozzetto, avevano chiuso i boccaporti, erano impauriti. Li ho fatti salire dall’imbarco del pilota. Capisco perfettamente il loro stato d’animo, anch’io ho una barca e immagino cosa significhi ritrovarsi soli in mezzo al mare con un fuoco a bordo”.

La barca a vela non è stata recuperata, ma Fiorella e Rejan sono salvi. Al momento sono a terra, presto però potrebbero salpare di nuovo, giusto il tempo di organizzarsi e ricominciare il loro giro del mondo per mari e oceani.