Lecco, col Natale in arrivo in centro ci saranno più controlli di polizia e guardia di finanza

Lecco, 12 dicembre 2023 – Fine settimana di controlli congiunti delle forze di polizia, disposti in occasione delle imminenti festività natalizie e sulla base di quanto deciso durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi presso la Prefettura a Lecco.

Il servizio straordinario di controllo si è concentrato in alcune aree del centro cittadino, in particolare in piazza Diaz, in piazza della Stazione, in via Sassi, in piazza XX Settembre e sul lungolago, finalizzato a verificare e contrastare alcune situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale. Coordinato della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Questura, della Guardia di finanza e della Polizia Locale di Lecco.

Complessivamente sono state identificate 20 persone e controllato un esercizio commerciale in zona stazione. Analoghi servizi si svolgeranno anche nelle prossime settimane.