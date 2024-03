Nasce un progetto inclusivo per valorizzare il mondo della seta

Nasce a Como un progetto ambizioso e inclusivo, unico nel suo genere, per valorizzare e promuovere la cultura del tessile, attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro, l’esposizione del patrimonio strumentale e documentale della storia del tessile e della seta nell’area comasca e lombarda. Ma anche per promuovere la formazione scolastica ed extrascolastica costantemente adeguata all’evoluzione della tecnologia e coordinata alle esigenze dell’industria tessile. È il progetto, che prenderà avvio nelle prossime settimane, di creazione della Fondazione della Seta E.T.S. (Ente del Terzo Settore).

Attraverso una fusione trasformativa, confluiranno in un unico soggetto giuridico i tre enti che da decenni operano sul territorio comasco avendo a cuore gli obiettivi citati: Fondazione Setificio, Associazione Ex Allievi Setificio APS e Associazione per il Museo della Seta. Si tratta dunque di un progetto inclusivo che vuole coinvolgere tutto il mondo associativo. È il primo caso in Italia e potrà rappresentare una vera e propria case history in ambito giuridico nonché esempio virtuoso per altri enti che vorranno intraprendere il medesimo percorso.

La Fondazione potrà inoltre giovarsi della decennale esperienza dei soci fondatori, in tre fondamentali grandi aree: la formazione, dalla Fondazione Setificio e dall’Istituto Paolo Carcano, il rinnovamento, dall’Associazione Ex Allievi Setificio Aps e la cultura, dall’Associazione Museo della Seta. Un progetto che dunque va a rafforzare la visibilità e le relazioni nazionali e internazionali, non solo nell’ambito della cultura tessile ma in generale per tutto il mondo dell’imprenditoria, dell’innovazione e della ricerca.Pa.Pi.