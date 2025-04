Musica per l’Africa e i bimbi di Maaden al Cineteatro di Belledo

Un concerto per l’Africa. Ma non è solo musica l’appuntamento di domani sera alle 21 al Cineteatro di Belledo a Lecco: è un invito ad aiutare soprattutto i bambini della comunità di Maaden nella regione di Adrar in Mauritania. L’idea nasce da un viaggio di amici e da un legame speciale che si crea con le persone del luogo. Il traguardo è vicino, manca poco e può essere raggiunto proprio grazie al concerto "Yes or No……e tu sarai dei nostri?" con i musicisti di Stoppani In Musica, diretti da Elena Tartara e Maurizio Fasoli. L’ingresso è a offerta libera.