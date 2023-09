Muore ventenne a San Felice del Benaco: grave il collega in moto

Un impatto violentissimo con un Suv, un volo di metri e metri, la caduta a terra, e per lei è stata la fine.

È morta in questo modo Amelie Resch, ventiduenne di Bressanone, località molto conosciuta della provincia di Trento, sabato sera coinvolta in un drammatico incidente stradale che è avvenuto nel Bresciano, a San Felice del Benaco.

La ragazza, seconda di tre sorelle, figlie di un albergatore altoatesino - Alex Resch, titolare dell’hotel Krone di Bressanone, appunto - in questo periodo era sul Garda per un’esperienza lavorativa in un albergo della zona. Stava proprio andando a prendere servizio l’altra sera quando è capitato l’incidente. La giovane viaggiava seduta come passeggera su una moto condotta da un collega, un amico trentaduenne di origine kosovara residente a Vipiteno.

Per ragioni in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine la motocicletta, a un certo punto, è entrata in rotta di collisione frontale con un’auto, il Suv appunto, con a bordo una famiglia di turisti tedeschi, all’incrocio tra via Martiri della Patria e via del Pozzo.

Lo schianto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stata la ragazza, sbalzata sull’asfalto a metri di distanza. I primi soccorsi le sono stati presentati dallo stesso conducente dell’auto, un medico che era in vacanza sul lago di Garda. Il professionista, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ha cercato di rianimare la malcapitata, a terra incosciente.

L’operazione sembrava in parte riuscita, e qualche barlume di speranza sulla ripresa della ventiduenne c’era.

Invece è stata un’illusione, in quanto purtroppo Amelie Resch non ce l’ha fatta. Trasferita in codice rosso al Civile di Brescia, dopo un paio di giorni di coma nel reparto di Rianimazione ieri è deceduta. Il conducente della moto, invece, è ancora ricoverato in gravi condizioni in Poliambulanza.

Beatrice Raspa