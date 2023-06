Muore un giovane papà a Verderio Gravissimo centauro di Cernusco

Un giovane papà di 29 anni, Andrea Mastropaolo, ha lasciato orfana la figlia Angela di appena due anni; un motociclista di 24 è ricoverato in gravi condizioni. È successo tutto in un paio d’ore martedì sera sulle strade della Brianza. A perdere la vita Andrea Mastropaolo, 29 anni appunto. Ufficialmente risiedeva a Busnago ma spesso soggiornava dai genitori a Novate, frazione di Merate. Terminato il turno al supermercato Iperal di Busnago, al volante della sua Seat Leon stava andando proprio da papà Francesco, pensionato di 68 anni, e da mamma Marisa, 57 anni, che lavora in ospedale a Merate. Mentre percorreva la Sp 55 a Verderio Andrea ha però sbandato ed è uscito di strada, finendo nel fosso dove scorre la roggia Annoni. L’impatto, ad alta velocità, è stato devastante, la macchina si è accartocciata in un ammasso di lamiere, lui intrappolato all’interno. Il funerale domani pomeriggio nella chiesa di Novate.

Novanta minuti più tardi e a un paio di chilometri di distanza, un 24enne in sella alla sua Yamaha XT si è scontrato con la Opel Meriva guidata da un 57enne tra Cernusco Lombardone e Merate. Il 24enne di Cernusco è stato sbalzato a metri di distanza e ha sbattuto la testa contro il cordolo di un marciapiede: ora è in prognosi riservata al San Gerardo di Monza. Andrea Mastropaolo è la seconda vittima della strada in otto giorni nel Lecchese, l’ottava dall’inizio dell’anno. La loro età media è di 45 anni, quattro non avevano ancora compiuto i 30, due i 20.

D.D.S.