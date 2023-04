Bergamo, ex professoressa scambiata per guida turistica abusiva: multa da duemila euro

Bergamo, 12 aprile 2023 – È stata scambiata per una guida turistica abusiva. Invece è un'insegnante di Arte in pensione che stava semplicemente accompagnando in gita alcuni amici e frequentatori dell'Università della terza età e spiegando loro gratuitamente le bellezze e la storia della Città Alta. Gli agenti della Polizia locale di Bergamo però non hanno voluto sentire ragioni e l'hanno multata lo stesso.

È successo a Bergamo appunto, capitale 2023 della Cultura insieme a Brescia, dove però a quanto pare regalare cultura non è permesso. A essere multata per esercizio abusivo della professione è stata nei giorni scorsi la professoressa Rosita Corbetta, componente del direttivo dell’Università della terza età di Casatenovo ed ex docente delle medie di Missaglia di Educazione artistica. Mentre si prestava da cicerone, a titolo assolutamente gratuito, per regalare una lezione sul campo in piazza Vecchia a Bergamo ad alcuni “studenti” dell'Università della terza età casatese, è stata interrotta da due agenti della Locale: le hanno chiesto i documenti e hanno preteso che esibisse il tesserino delle guide turistiche regionali, che lei non ha perché non è un guida turistica né stava facendo la guida turistica. Ha provato a spiegare la situazione, ma non è servito a nulla. I vigili le hanno staccato una contravvenzione di 2mila euro. “È assurdo”, commenta Samuele Baio, presidente dell'associazione dell'Università della terza età. I vigili avrebbero tenuto d'occhio la docente un quarto d'ora prima di intervenire. “Abbiamo intensificato i controlli contro le guide non autorizzate”, si giustifica la comandante della Polizia locale di Bergamo Gabriella Messina.