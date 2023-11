Lecco, addio al consigliere comunale Matteo Ripamonti. Politica e sindacato in lutto

Lecco, 9 novembre 2023 – È morto Matteo Ripamonti, consigliere comunale di 73 anni di Lecco. Era capogruppo di Fattore Lecco, lista civica della coalizione di maggioranza che lui stesso aveva contribuito a fondare. Si era dimesso dal suo ruolo istituzionale solo lunedì scorso, in seguito all'aggravarsi delle condizioni di salute in seguito alla malattia che lo ha portato via. Matteo Ripamonti, prima di dedicarsi all'amministrazione comunale, si è impegnato per i lavoratori, fino a diventare tra il 1977 e il 1997 segretario generale della Fim Cisl prima e della Cisl provinciale poi. E' stato inoltre volontario nella parrocchia di Belledo, il rione dove abitava, con la Caritas decanale, in diverse cooperative sociali. Nel 2020 quindi la candidatura e l'elezione in Consiglio comunale con fattore Lecco.

Ad annunciare per primi questa mattina la notizia della scomparsa di Matteo Ripamonti sono stati gli amici di Italia Viva, partito di cui faceva parte.

“Importante é stato il suo impegno come capogruppo in Consiglio comunale a Lecco - esprime cordoglio Marco Belladitta, presidente provinciale di Italia Viva Lecco -. Ma vogliamo ricordare Matteo soprattutto al di fuori della politica, il suo impegno nel sindacato Cisl, nel sociale, le sue responsabilità nella Caritas, la sua prioritaria attenzione agli ultimi e, per chi gli è stato vicino, la sua straordinaria testimonianza di fede di questo ultimo mese . Per noi tutti vi è l’ impegno a ricordare Matteo, continuando gli ideali di una vita che è stata viva testimonianza”.