Morterone, il sindaco del comune più piccolo d’Italia: “Stipendio? Mai ritirato, lavoro gratis”

Con i suoi 31 abitanti – sebbene i residenti effettivi siano molti ma molti meno – Morterone è il paese più piccolo d’Italia. È a mille metri di altezza sulle pendici del Resegone. Da Lecco, il capoluogo, dista una ventina di chilometri, ma per raggiungere il minuscolo borgo ci vogliono almeno tra quarti d’ora, perché l’unico collegamento è una stretta provinciale tutta a tornanti. Il sindaco è Dario Pesenti, avvocato di 54 anni, già assessore al Territorio di Lecco. È stato eletto nell’ottobre 2021.

Quanto prende di stipendio da primo cittadino?

"Da quanto ho letto sui giornali dovrei prendere sui 1.600 euro lordi al mese, perché non ho mai chiesto né abbiamo mai votato i vari aumenti previsti, che dal 2024 dovrebbero arrivare fino a 2.200 euro. Sinceramente però non lo so, non ho mai controllato. Anzi, credo proprio di non percepire alcun compenso".

In che senso?

"Abbiamo un bilancio comunale di 50mila euro all’anno, che già non bastano per un territorio di 14 chilometri quadrati sebbene molti di boschi e montagne. Per far quadrare i conti non riusciamo a pagare un solo dipendente municipale, dobbiamo sfruttare quelli di altre amministrazioni, e nemmeno le bollette dell’illuminazione pubblica, figuriamoci se possiamo permetterci di prelevare i soldi per il mio stipendio".

Quindi di fatto fa il sindaco gratuitamente?

"Suppongo di sì. Grazie al cielo mi mantengo con il mio lavoro, con cui copro pure le spese per svolgere il mio ruolo, come quelle di auto per andare e venire da Morterone dove non abito, oppure per comperare la stufetta per gli edifici pubblici perché gli impianti di riscaldamento non funzionano e non abbiamo risorse per aggiustarli".

Mi scusi sindaco, ma chi glielo fa fare?

"(Ride, ndr). Me lo domando anch’io... Scherzi a parte: lo faccio per spirito di servizio. Magari la prossima volta mi candido sindaco a Lecco dove guadagnerei di più".

Indipendentemente dalla sua situazione, ritiene giusto aumentare gli stipendi ai sindaci?

"Sì, chi lavora deve essere pagato e in molte realtà, specie quelle più grandi, fare il sindaco è un lavoro impegnativo e di responsabilità a tempo pieno".