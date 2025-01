Morta a 91 anni Maria Assunta Cerami, la mamma di Antonio Albanese

Olginate (Lecco), 21 gennaio 2025 – Addio a Maria Assunta, la mamma di Antonio Albanese.

E' morta Maria Assunta Cerami. Aveva 91 anni. Era la mamma di Antonio Albanese, il comico, diventato poi uno dei migliori attori e registi italiani, originario di Olginate, dove ancora abitava la mamma e dove nel 2023 aveva deciso di girare il suo film ‘Cento domeniche’. Si è spenta all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove era ricoverata.

Sia lei che il papà di Antonio erano originari di Petralia Soprana, provincia di Palermo. Si erano poi trasferiti insieme a Olginate, nel Lecchese, dove Antonio è nato e dove ha esordito sulle radio locali. Oltre che di Antonio, Maria Assunta era mamma anche di Anna e Ignazio, sorella e fratello di Antonio.

Il funerale verrà celebrato dopodomani, giovedì 23 gennaio, alle 15 nella chiesa prepositurale di Olginate. Il feretro arriverà in chiesa alle 14.30 per la recita del rosario, mentre la camera ardente è stata allestita in ospedale a Lecco. “Un ringraziamento particolare alla signora Caterina per le amorevoli cure prestate alla mamma”, sono le parole di gratitudine dei figli per chi l'ha assistita.