Casargo, soccorso fungaiolo di 72 anni. A Moggio un cane libero morde un runner 40enne

Casargo (Lecco) 29 agosto 2024 – Un cercatore di funghi di 72 anni nella tarda mattinata di oggi è scivolato nei boschi di Casargo. E' il primo fungaiolo della nuova stagione di caccia ai funghi che si è infortunato sulle montagne della Valsassina. E' caduto nella zona tra Ronco e la Val Marcia, tra Casargo e Premana. Lo hanno soccorso i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, insieme ai soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como. Il 72enne è stato trasferito in elicottero all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi.

Ciclista esce di strada

Sempre oggi, ma nel pomeriggio, di nuovo i soccorritori valsassinesi hanno recuperato un giovane ciclista di 21 anni che scendeva verso Moggio. Non è riuscito a frenare e ad una curva è uscito di strada, finendo in una scarpata. Oltre ai volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone, lo hanno soccorso i soccorritori volontari del Soccorso Centro Valsassina di Introbio. Pure lui è stato trasferito, in ambulanza, in ospedale a Lecco. Le sue condizioni non era gravi. Dopo essere stato medicato e un periodo di breve osservazione, è stato dimesso senza conseguenze

Runner morso da un cane

Ieri sera invece ai Piani di Artavaggio un runner di 40 anni è stato aggredito e morso da un cane, mentre appunto stava correndo sul sentiero del Giro dei Campelli. Il cane gli ha morso un polpaccio. Nulla di troppo preoccupante, a non riusciva più a camminare, ed era anche molto spaventato. Lo hanno raggiunto ancora una volta i tecnici del Soccorso alpino della Valsassina, in sella alle loro moto da trial, che poi lo hanno portato fino al punto in cui hanno potuto affidarlo ai Soccorso Centro Valsassina. Il cane forse era un cane da pastore che ha cercato di allontanare il 40enne temendo che si avvicinasse al gregge che doveva difendere.

Un intervento al giorno

I tecnici volontari della Stazione di Valsassina e Valvarrone, tra le più importanti per numero di soccorritori e territorio, in un mese hanno soccorso trenta persone. Di media sono una persona soccorsa al giorno ad agosto. In alcuni giorni, però hanno fronteggiato anche due o tre interventi e soccorso altrettanti escursionisti in difficoltà. Con l'inizio della stagione di raccolta dei funghi, che hanno già cominciato a crescere e spuntare, si teme che i numeri delle missioni di salvataggio siano destinati ad aumentare, si spera però non si verifichino incidenti gravi.