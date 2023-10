A Lodi scatta “Missione Lombardia”: 15 milioni dalla Regione per edifici Aler e alloggi per studenti

Lodi – Regione Lombardia sta investendo 15,5 milioni di euro sugli alloggi della città di Lodi. Ci sono diversi cantieri in essere che riguardano, in particolare, la riqualificazione degli edifici Aler, ma anche di alloggi per studenti e per vigili del fuoco, oltre a locali da destinare ad asili nido.

L'edilizia residenziale pubblica a Lodi resta quindi una delle priorità. Lo ha assicurato, in visita ufficiale, Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e Housing sociale, incontrando, nella sede Aler di Lodi, il nuovo presidente di Aler Pavia-Lodi, Monica Guarischi.

“I cantieri attuali implicano un investimento di 15,5 milioni di euro- rende noto l’assessore-. Regione Lombardia garantisce risorse per migliorare la qualità degli alloggi ed effettuare lavori di efficientamento energetico, che porteranno a un risparmio sulle bollette per i cittadini. Prestiamo grande attenzione a tutti gli aspetti che riguardano le politiche sociali e di sicurezza: penso alla predisposizione di alloggi per studenti e vigili del fuoco e ai locali che saranno riconvertiti in un asilo nido".

Sono gli effetti della 'Missione Lombardia', il piano che la Regione sta mettendo in campo per la rigenerazione abitativa e sociale. “L'obiettivo dei lavori è determinare miglioramenti percepibili e tangibili, sia a favore degli inquilini sia a favore dei quartieri e della comunità lodigiana" ha ribadito Franco.

“La visita dell'assessore - ha commentato Monica Guarischi - conferma la vicinanza e l'attenzione che Regione riserva a questo territorio. Abbiamo le idee chiare su come procedere da qui ai prossimi anni: la collaborazione tra Aler, Regione e le istituzioni territoriali produrrà risultati positivi". Poi è stato dato il dettaglio delle aree interessate dagli interventi.

I LUOGHI

In via Guido Rossa 4 sono in corso lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico e riqualificazione degli spazi pubblici, per un importo di 3.849.965 euro, finanziato con il fondo complementare al Pnrr Piano nazionale di ripresa e resilienza. I 40 alloggi di via Guido Rossa beneficeranno di serramenti nuovi, caldaia nuova, porte blindate nuove. Le opere, avviate lo scorso aprile, si concluderanno entro maggio 2024. In via San Fereolo 11,13 e 15, sono in corso lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico e riqualificazione degli spazi pubblici, per un importo di 11.381.690 euro, finanziato con il fondo complementare al Pnrr. I 120 alloggi di via San Fereolo beneficeranno di serramenti nuovi, caldaia nuova, porte blindate nuove. Le opere, avviate lo scorso maggio, si concluderanno entro marzo 2025. Si lavora anche all’asilo nido di via Campo di Marte, riqualificato nel 2022, con interventi sulle facciate, con un finanziamento di 140.000 euro. Attraverso un bando pubblico, gli spazi commerciali saranno destinati a una cooperativa, che intende aprire un asilo nido con una capienza di circa 30 posti. L'investimento per la ristrutturazione degli interni è di 219.000 euro, di cui 120.756 finanziati da Regione. Attraverso una deliberazione della Giunta regionale, sono stati destinati ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lodi quattro alloggi in via Amendola 6/8. Attraverso un accordo sottoscritto da Aler, Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano, saranno a breve assegnati anche sei alloggi agli studenti, disponibili in via Amendola 6/8: "Un modo concreto - ha detto l'assessore Franco - per aiutare ragazzi che non riuscirebbero ad accedere al mercato degli affitti. Un'ulteriore risposta rispetto al tema della domanda di alloggi per gli universitari e un esempio di buona pratica". Paola Arensi