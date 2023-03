Missaglia, Daniela Rodriguez uccisa dal suv per salvare i cani. Domani l'addio

Daniela Rodriguez con i cani che portava sempre a passeggio

Missaglia - Familiari, amici e i suoi pazienti domani renderanno l’ultimo omaggio a Daniela Rodriguez, l’osteopata di 56 anni di Missaglia che settimana scorsa è morta investita dalla sua auto. Il marito Antonio Scotti e i due giovani figli Lorena e Mattia per ricordarla hanno scelto una foto che la ritrae insieme ai suoi tre barboncini, che erano sempre con lei e che si portava sempre appresso, ovunque andasse. E proprio per salvare loro che probabilmente Daniela ha sacrificato la vita.

La sera di lunedì scorso, come succedeva spesso, stava accompagnando proprio i suoi tre cagnolini in una passeggiata appena fuori dalla casa dove abitava, nei campi della zona. Lei li seguiva in auto, al volante della sua Toyota Land Cruise, mentre i tre cagnetti erano liberi di sgambettare: ogni tanto fermava il suv, scendeva anche lei a terra e giocava con i tre barboncini per lanciare un legnetto oppure coccolarli. Durante una sosta, che purtroppo è diventata l’ultima, Daniela non avrebbe però né tirato il freno a mano e nemmeno ingranato la marcia per arrestare in sicurezza il veicolo da due tonnellate, che si è così mosso. Daniela, verosimilmente per paura che travolgesse i cani che le sgambettavano attorno, d’istinto ha tentato di fermare a forza di braccia il veicolo, che però l’ha scaraventata a terra e investita.

La cerimonia funebre si svolgerà domani in forma laica, dalle 9 alle 11, nella casa del commiato di via don Gnocchi 2/1 a Casatenovo, dove è stato ricomposto il feretro una volta ottenuta l’autorizzazione del magistrato che ha disposto l’autopsia e accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente mortale. Moltissimi i messaggi di cordoglio: "Avevi un bellissimo sorriso", è il ricordo del suo collega Raffaele Satta; "Eri una collega disponibile e solare", quello di Antonio Condò; "Quando ci siamo incontrate ho subito capito che aveva un cuore grande", sono le parole di Mary Serio. Molti gli attestati di stima arrivati pure dall'Uruguay, terra d’origine di Daniela.