Il sogno realizzato di Alessandro Brivio: è diventato bagnino, tra i primi con sindrome di Down

Missaglia (Lecco) – Ale è come un delfino. È più a suo agio in acqua, che sulla terra ferma. Che sia di mare, di lago, o di piscina, è il suo elemento naturale. Ci sguazza, anzi nuota, praticamente da quando è nato. E lavorare in acqua per salvare chi l’acqua l’adora come lui è sempre stato il suo sogno. Un sogno che ha finalmente realizzato, con passione, determinazione, senza sconti. Ale infatti ora è un bagnino, tecnicamente un assistente bagnino certificato Fin – Federazione italiana nuoto -, tra i primi in assoluto con la sindrome di Down. Alessandro Brivio ha 25 anni ed è di Missaglia. “Il nuoto è sempre stata la mia passione”, racconta. È uno dei campioni di Oltretutto97, società sportiva di Malgrate anche per atleti diversamente abili. Il suo idolo? “Greg”, risponde orgoglioso, sventolando una sua foto con Gregorio Paltrinieri, plurimedagliato olimpico di nuoto. Come lui adora sia le acque chiuse, sia le acque libere.

“All’inizio però l’acqua alta mi faceva un po’ paura”, ammette Ale. Di nuotare per passione o per sport tuttavia ad Ale non bastava, desiderava di più. Ha cominciato così a lavorare in una piscina, quella di Barzanò. Non gli bastava nemmeno quello, voleva ancora di più: voleva diventare bagnino. Grazie agli angeli del Collocamento mirato della Provincia di Lecco e al supporto e alla disponibilità dei gestori della piscina di Barzanò, di Bosisio Parini dove ha svolto il percorso formativo, e del presidente provinciale della Fin, si è iscritto al corso per assistenti bagnanti.

Un percorso impegnativo – spiega Ale -. Ho seguito lezioni teoriche e pratiche di pronto intervento, sicurezza, salvataggio, utilizzo del dae...”. Infine l’esame finale: promosso a pieni voti, senza “aiutini". “Ha dovuto affrontare e superare esattamente le stesse prove dei compagni di corso normodotati”, sottolinea fiera la mamma, che di prove ne ha dovute superare parecchie pure lei per i diritti del suo Ale. Ora Ale è uno degli assistenti bagnanti a bordo vasca dell’impianto di Barzanò. “Al momento per fortuna non ho ancora dovuto salvare nessuno”, scherza Ale. Se dovesse esserci bisogno, lui comunque c’è, maglietta rossa da baywatch indosso e fischietto in bocca, più pronto e preparato che mai, perché per realizzare il suo sogno ha superato quelli che per gli altri sono limiti, mentre per lui sono solo una spinta in più. In acqua e nelle vita.